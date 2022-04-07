ولي العهد يصل المدينة المنورة

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،صباح اليوم، إلى المدينة المنورة.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز،ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقد وصل بمعية ولي العهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و الوزراء.