محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : هذا اول عمل سيقوم به رئيس الجمهورية الجديد ومعه اعضاء مجلس القيادة

كشفت مصادر مطلعة عن أول خطوة لمجلس القيادة اليمني، بعد استقالة الرئيس هادي من منصبه.

وقالت المصادر إن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي سيؤدون اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مدينة عدن عقب انتهائهم من المشاورات التي تختتم اليوم في الرياض.

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وتوقعت المصادر بدء ممارسة المجلس، أعماله وفقًا لما نص عليه قرار الرئيس هادي بتسليم صلاحياته للمجلس الرئاسي، وبدء العمل على إنهاء الحرب والتفاوض مع مليشيا الحوثي.

ورجحت المصادر عقد اجتماع لمجلس النواب، في عدن، تزامنًا مع وصول المجلس الرئاسي.

واليوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني طي 10 سنوات من حكمه، وإقالة نائبه وتشكيل مجلس رئاسي ونقل كافة صلاحياة الرئيس إليه.