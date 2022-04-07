محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : هذا اول عمل سيقوم به رئيس الجمهورية الجديد ومعه اعضاء مجلس القيادة
كشفت مصادر مطلعة عن أول خطوة لمجلس القيادة اليمني، بعد استقالة الرئيس هادي من منصبه.
وقالت المصادر إن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي سيؤدون اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب في مدينة عدن عقب انتهائهم من المشاورات التي تختتم اليوم في الرياض.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وتوقعت المصادر بدء ممارسة المجلس، أعماله وفقًا لما نص عليه قرار الرئيس هادي بتسليم صلاحياته للمجلس الرئاسي، وبدء العمل على إنهاء الحرب والتفاوض مع مليشيا الحوثي.
ورجحت المصادر عقد اجتماع لمجلس النواب، في عدن، تزامنًا مع وصول المجلس الرئاسي.
واليوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني طي 10 سنوات من حكمه، وإقالة نائبه وتشكيل مجلس رئاسي ونقل كافة صلاحياة الرئيس إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : هذا اول عمل سيقوم به رئيس الجمهورية الجديد ومعه اعضاء مجلس القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.