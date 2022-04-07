محمد بن مسعود - الدمام - كيدهن عظيم .. سعودية غدر بها زوجها وتزوج من صديقتها فأنتقمت منه شر انتقام وحرمته اهم ماعنده
ألزمت محكمة التنفيذ السعودية في مدينة جدة معلمة مطلقة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من زيارة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا وذلك عقب دعوى قضائية قدمها الأب ذكر فيها أن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله الـ5 على مدى 12 شهرا.
وحسب “عكاظ” كان الأب أقام دعوى ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه وتحريضهم على عقوقه بسبب خلافات عقب طلاقها وزواجه من صديقة طليقته.
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وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
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