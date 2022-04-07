حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصةً الشمالية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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