محمد بن مسعود - الدمام - سعودي يقتل طفلته بطريقة وحشية لا يفعلها انسان ووالدتها تكشف امر صادم صعق الجميع

لا تزال جريمة قتل مواطن لزوجته وحرق ابنتها بواسطة سكب “مادة الأسيد” الحارق على جسمهما قيّد التحقيقات من جانب الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة.

وفي أول تصريحات صحفية، قالت والدة المقتولة، رحاب الزهراني: “إن زوج ابنتها كان يسكب الأسيد على الجيران وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها”؛ وفقًا لموقع “أخبار24”.

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يتعاطى المخدرات

وأكدت والدة “الزهراني”: أن “ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق ولا زالت التحقيقات جارية لتحليل جثتها”، لافتة إلى أن زوجها كان يتعاطى المخدرات وكان يضغط عليها دائمًا لتستخرج له قرضًا بقيمة ٤٠٠ ألف ريال.

وصية القتيلة

وأشارت والدة القتيلة إلى أنه أثناء الجريمة البشعة تواصلت معها رحاب وهي تحتضر لتوصيها على ابنتها، حيث كانت تردد “زوجي قتلني وبنتي أمانة عندكم”.

وأضافت: أن ابنتها كانت دائمًا تردد: “أنا ما أحس بالأمان معه”، حيث كانت تتعامل مع تهديداته لها بالقتل بشكوى رسمية للجهات الأمنية.

تصرف على ابنتها

وختمت والدة القتيلة، بأن “رحاب كانت تعمل في إحدى شركات التجميل لتصرف على ابنتها من طليقها السابق والتي لديها حضانتها، حيثُ عاشت حياة غير آمنة مع زوجها الذي غدر بها”.