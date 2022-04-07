يمني يقتل حبيبته بطريقة بشعة والسبب صادم

محمد بن مسعود - الدمام - قتل شاب يمني حبيبته في قرية الضوة الواقعة في الشمايتين جنوبي محافظة تعز . ووفقاً لمصدر محلي ، فقد قام الشاب مطهر عبدالرحمن المقرمي بقتل حبيبته رضاء رضوان المقرمي ، والتي تسكن نفس قريته ، بعدما تمت خطبتها لشخص آخر ، وبعد معرفته بخطبتها ترصد لها في الطريق الذي كانت الفتاة تستخدمه للوصول إلى منزلها وقتلها مستخدماً سلاح ناري في جريمته وفارقت الفتاة الحياة على الفور. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وحسب المصدر ، فقد تقدم الجاني مطهر المقرمي للفتاة رضاء قبل نحو عام ، لكن أسرتها رفضت زواجه من ابنتهم وقرر قتلها بعدما تمت خطبتها لشخص آخر .

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