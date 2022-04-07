محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق من حزب الإصلاح على تشكيل مجلس رئاسي

قال رئيس دائرة الإعلام بحزب الإصلاح اليمني: المجلس الرئاسي التوافقي ينهي الصراعات بين مكونات الشرعية. واعلن الرئيس هادي تشكيل مجلس رئاسي مكون من ٨ ونقل اليه كامل صلاحياته. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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