محمد بن مسعود - الدمام - ماهو مصير معين عبدالملك وحكومته عقب اعلان المجلس الرئاسي؟ مصدر رفيع المستوى يفصح عن ذلك

افصح مصدر سياسي رفيع المستوى عن مصير عبدالملك واعضاء حكومته عقب اعلان تشكيل مجلس رئاسي المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه اكد لناشر عدن توداي بان المجلس الرئاسي سيكلف معين عبدالملك بتعديل حكومي خلال الاسابيع القادمة وسيبقى في منصبه تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتوقع المصدر بان التعديل الوزاري سيشمل اقالة الوزراء في الحقائب السيادية الذين اختارهم الرئيس هادي خلال اتفاق الرياض وابرزهم وزير الخارجية احمد بن مبارك ووزير الداخلية ابراهيم حيدان

كانت هذه تفاصيل خبر ماهو مصير معين عبدالملك وحكومته عقب اعلان المجلس الرئاسي؟ مصدر رفيع المستوى يفصح عن ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.