محمد بن مسعود - الدمام - الرويشان يعلق على اعلان قيادة مجلس رئاسي باليمن
قال خالد الرويشان:1000 متشاور لو كانوا في جبهة لخرجنا إلى طريق!التاريخ لا يتغير بالمشاورات والمجاملات الآنية!
لاتهربوا من الواقع!فُكّوا طريق الحوبان تعز ، و دمْت عدن على الأقل إذا كنتم صادقين!
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واضاف:هذا أسهل من فَك وتفكيك كيان ومهام رئاسة الجمهورية!المشكلة ليست فقط في تغيير رئيس أو تعيين نائب أو نائبين!المشكلة أكثر تعقيداً
واختتم:المشكلة في الكفيل .. والمكفول! ماذا يريد الكفيل بالضبط؟!ولماذا هو المكفول خانعٌ صامتٌ درجة الموت؟ الأبطال تصنعهم الميادين لا المآدب! التاريخ تصنعه العزائم لا العزايم!
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