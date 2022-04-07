محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على السيرة الذاتية لرئيس مجلس القيادة الرئاسية

السيرة الذاتية لرئيس مجلس القيادة اليمني :

اللواء الدكتور رَشاد مُحَمَّد العَلِيمِي (1954 – ) سياسي يمني، ولد في عزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز، تلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969.

رشاد محمد العليمي

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رشاد محمد العليمي

نائب رئيس وزراء اليمن

وزير الداخلية سابقاً

معلومات شخصية

الميلاد

1954

تعز، اليمن

الجنسية

يمني

الديانة

مسلم

الأولاد

محمد رشاد محمد العليمي

عبدالحافظ رشاد

خالد رشاد محمد العليمي

عبدالرحمن رشاد

عمار رشاد

أحمد رشاد

عمرو رشاد

الحياة العملية

المهنة

سياسي تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات

الحزب

حزب المؤتمر الشعبي العام

اللغات

العربية تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات

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أصيب في حادث انفجار مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 يونيو 2011 ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا.

المؤهلات العلمية

المناصب التي تولاها عدل

عمل في كلية الشرطة بصنعاء من العام 1975 إلى العام 1978.

عمل في إدارة البحث الجنائي من العام 1978 إلى العام 1981.

أستاذاً في جامعة صنعاء عام 1989.

مديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية في العام 1989.

رئيساً لمصلحة الهجرة والجوازات في العام 1994.

مديراً لأمن محافظة تعز في العام 1996.

وزيراً للداخلية 2001.

نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية في 2006.

نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن – مايو 2008.

نائبا لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزيراً للإدارة المحلية – نوفمبر 2008.

رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006.

عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام.

عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

مستشار رئيس الجمهورية 2014