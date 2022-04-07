اخبار دوليه – برئاسة رشاد العليمي.. رئيس اليمن يعلن نقل كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، تشكيل مجلس قيادة رئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ويضم المجلس الرئاسي اليمني 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

إلى ذلك، أعلن الرئيس اليمني، «تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ.

وقال إن مجلس القيادة الرئاسي بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، كما يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي.

وأضاف أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

كما أشار إلى سلطات مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، وغيرها من الصلاحيات.