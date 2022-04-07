محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الرئيس السابق عبدربه منصور هادي يكشف اسباب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
قال الرئيس السابق عبدربه منصور في بيان استقالته:يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع حركة أنصار الله الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.
واضاف:وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
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