محمد بن مسعود - الدمام - عـــاجل : اقالة علي محسن الاحمر من منصبة كـ نائب رئيس للجمهورية الخميس 7 ابريل 2022 الساعة 04:16 تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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