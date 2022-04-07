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عـــاجل : اقالة علي محسن الاحمر من منصبة كـ نائب رئيس للجمهورية

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محمد بن مسعود - الدمام - عـــاجل : اقالة علي محسن الاحمر من منصبة كـ نائب رئيس للجمهورية

الخميس 7 ابريل 2022 الساعة 04:16

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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