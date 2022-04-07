عاجل | 941 ألف معتمر وصلوا المدينة

سجلت المدينة المنورة وفق آخر إحصائية لوزارة الحج والعمرة، وصول 941.131 معتمرًا، قدموا عبر المنافذ الثلاثة، حيث بلغ عدد القادمين جوًا 797.522، وبرًا 67.609، فيما بلغ عدد القادمين بحرًا 76 معتمرًا.

وسجلت المؤشرات ارتفاع نسبة القدوم لـ 6 جنسيات، هي العراق وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش ومصر والأردن، واحتلت العراق المرتبة الأولى بواقع 250.202 معتمر.

وبدأ في المدينة المنورة تشغيل محطة استقبال الحجاج والمعتمرين القادمين برًا، مطلع الأسبوع الجاري، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المعتمرين الذين يقصدون المسجد النبوي خلال الشهر.

عناية وإرشاد

وتقوم محطة حجاج البر التي تعمل على مدار شهر رمضان، باستقبال الحافلات القادمة برًا، حيث يجري استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية، ومن ثم توجيه المعتمرين إلى مقار إقامتهم بالفنادق.

كما جرى تشغيل مركز عناية ومركز إرشاد باب الملك فهد، ومركز الإرشاد بالمنطقة الجنوبية، وتتولى المكاتب جملة من المهام الخدمية للمعتمرين، ومنها إرشاد المعتمرين التائهين، والتنسيق مع مكاتب تقديم خدمات العمرة والزيارة، والتعامل مع شكاوى وملاحظات واقتراحات الزوار، والتي يجري التعامل معها بشكل فوري.

فرق ميدانية

وسعيًا لمواجهة الكثافة المتوقعة في أعداد المعتمرين، تم مضاعفة الفرق الميدانية العاملة في المنطقة المركزية والمناطق القريبة لها، لمراقبة عمليات الإسكان والمغادرة على مدار الساعة، إضافة إلى مراقبة مستوى الخدمات المقدمة سعيًا إلى الارتقاء بالخدمة بما يتواءم مع الأنظمة والاشتراطات.

المعتمرون

01 العراق

250.202

02 إندونيسيا

110.503

03 باكستان

67.638

04 بنغلاديش

57.800

05 مصر

51.807

06 الأردن

47.791