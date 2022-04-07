وسجلت المؤشرات ارتفاع نسبة القدوم لـ 6 جنسيات، هي العراق وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش ومصر والأردن، واحتلت العراق المرتبة الأولى بواقع 250.202 معتمر.وبدأ في المدينة المنورة تشغيل محطة استقبال الحجاج والمعتمرين القادمين برًا، مطلع الأسبوع الجاري، لمواجهة الأعداد المتزايدة من المعتمرين الذين يقصدون المسجد النبوي خلال الشهر.
عناية وإرشاد
وتقوم محطة حجاج البر التي تعمل على مدار شهر رمضان، باستقبال الحافلات القادمة برًا، حيث يجري استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية، ومن ثم توجيه المعتمرين إلى مقار إقامتهم بالفنادق.
كما جرى تشغيل مركز عناية ومركز إرشاد باب الملك فهد، ومركز الإرشاد بالمنطقة الجنوبية، وتتولى المكاتب جملة من المهام الخدمية للمعتمرين، ومنها إرشاد المعتمرين التائهين، والتنسيق مع مكاتب تقديم خدمات العمرة والزيارة، والتعامل مع شكاوى وملاحظات واقتراحات الزوار، والتي يجري التعامل معها بشكل فوري.
فرق ميدانية
وسعيًا لمواجهة الكثافة المتوقعة في أعداد المعتمرين، تم مضاعفة الفرق الميدانية العاملة في المنطقة المركزية والمناطق القريبة لها، لمراقبة عمليات الإسكان والمغادرة على مدار الساعة، إضافة إلى مراقبة مستوى الخدمات المقدمة سعيًا إلى الارتقاء بالخدمة بما يتواءم مع الأنظمة والاشتراطات.
المعتمرون
01 العراق
250.202
02 إندونيسيا
110.503
03 باكستان
67.638
04 بنغلاديش
57.800
05 مصر
51.807
06 الأردن
47.791
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 941 ألف معتمر وصلوا المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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