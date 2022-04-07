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أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام

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الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بيان بنت سالم الهذلي أن هذه البادرة تأتي لبث روح التعاون والتآزر, كما تعرض جهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تسخير جميع الإمكانات لقاصدات بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على توزيع وجبات الإفطار الغذائية الجافة للقاصدات داخل المصليات النسائية، بمشاركة أكثر من ٧٠ متطوعة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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