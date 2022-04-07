أوكرانيا.. قصف روسي بالصواريخ على “لوسوفا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مسؤول أوكراني إن بلدة لوسوفا الصغيرة في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تعرضت لقصف من القوات الروسية بالصواريخ.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو وفيات، حسبما قال رئيس البلدية سيرهي زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تليجرام في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس.

ولم ترد معلومات أخرى عن الأهداف الملموسة للقصف.

وقبل ثلاثة أيام، دعا رئيس البلدية السكان إلى مغادرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، تم إجلاء حوالي 10 آلاف شخص خلال الـ 48 ساعة الماضية.