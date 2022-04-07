الخطوط الجوية الفرنسية تفتح تحقيقا بعد تعرض طائرة تابعة لها لحادث خطير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ
يحقق مسؤولو طيران فرنسيون في حادث فقد خلاله طيارون السيطرة على طائرة بوينغ 777 لدى محاولتها الهبوط في باريس الاسبوع الجاري، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.
وتعد المراجعة الأمنية ضرورة بسبب المشاكل مع أدوات وأجهزة التحكم في الطيران التي أدت إلى تغير مسار الطائرة لدى محاولتها الهبوط أمس الثلاثاء. ويجري حاليا فحص الصندوقين الأسودين الخاصين بالرحلة.
وكان يتعين على الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية التي كانت قادمة من نيويورك الغاء محاولة الهبوط ونجحت فقط في محاولة ثانية.
وذكرت صحيفة “لوباريزيان ” الفرنسية أن الطائرة انخفضت إلى 370 مترا عندما قرر الطيارون أنه سوف يتعين عليهم القيام بمحاولة ثانية.
ونشرت الصحيفة أيضا تسجيلا صوتيا يمكن فيه سماع طيار يقول لآخر “توقف . توقف” بعد انطلاق جهاز الإنذار. وبعد ذلك أخطر برج المراقبة بأن هناك مشكلة تتعلق بأجهزة التحكم في الطيران، مما يجعلهم يسيطرون على نحو ضئيل على الطائرة.
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ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات. ووفقا لصحيفة “لوباريزيان”، قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إن الطيارين تعاملوا مع الموقف على نحو مناسب وبالطريقة التي تم تدريبهم عليها.
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