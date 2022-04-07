وصول محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وصل محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة على متن طائرة خاصة إلى الرياض ؛ للمشاركة في الاجتماعات الأخيرة للمشاورات اليمنية – اليمنية.

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