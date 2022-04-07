اخبار دوليه – المصلون في السعودية يعودون بتلهف إلى المساجد مع رفع قيود كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - أصبحت مساجد الرياض، التي كانت فارغة أيام تفشي جائحة كورونا، تعج الآن بالمصلين الذين يقبلون عليها بتلهف حيث يتراصون جنبا إلى جنب بعد رفع القيود الصارمة التي كانت مفروضة في السعودية تحسبا لتفشي الوباء.

فبعد عامين من القيود وقواعد التباعد الاجتماعي أصبح السعوديون والمقيمون موضع ترحيب لأداء صلواتهم في المساجد، لا سيما مع بداية شهر رمضان.

قال المصلي السعودي إبراهيم العقيلي لتلفزيون رويترز «رُفع الحظر وسُمح بالصلوات وبتراص الصفوف ماعدا بعض الاحترازات، فعادت الناس بشوق كبير إلى مساجدها وإلى صلواتها وإلى التراويح وإلى التهجد، فالحمد لله والشكر لله، عودة جميلة، عودة باشتياق، عودة بتلهف إلى بيوت الله».

وقال المقيم السوري مؤيد عماش «الحمد لله، رجعت الصلاة وبدون تباعد، الحمد لله، الله رفع عنا هذا الوباء والله يرفعه عن الأمة الإسلامية جميعا والحمد لله دائما وأبدا».

كانت السعودية قد رفعت معظم قيود كوفيد-19 في مارس آذار هذا العام، بما في ذلك عدم الحاجة إلى التباعد الاجتماعي في المساجد والأماكن العامة الأخرى.

ومنذ ذلك الحين يؤدي مئات المصلين الصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكانت المساجد قد حدت من عدد من يٌسمح لهم بدخولها خلال العامين الماضيين، كما كانت تجري قياس درجة الحرارة عند الباب. كما كان يٌطلب من المصلين وضع كمامة أثناء الصلاة داخل المساجد.