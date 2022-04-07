توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام. وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بيان بنت سالم الهذلي أن هذه البادرة تأتي لبث روح التعاون والتآزر, كما تعرض جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تسخير جميع الإمكانات لقاصدات بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على توزيع وجبات الإفطار الغذائية الجافة للقاصدات داخل المصليات النسائية، بمشاركة أكثر من ٧٠ متطوعة.

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