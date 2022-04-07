شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتعزيز الوعي الصحي بالأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعَّلت صحة الشرقية حملة «صحتك في رمضان»، تزامنًا من بداية الشهر الكريم، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام في مدن ومحافظات المنطقة.

وتتواجد الحملة بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، وكذلك مقرات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وجود أركان لقياس الضغط والسكر في عدة أماكن متفرقة. وتستهدف الحملة رفع التوعية المجتمعية بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان، واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية، تماشيًا مع أهداف الحملة بتعزيز الصحة.