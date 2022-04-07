شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز الطلاب على المشاركة بعمل الخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت مدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الابتدائية بالهفوف، «مشروع السلة الغذائية» للأسر المحتاجة، وبالتعاون مع مركز الصالحية التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة الأحساء، بهدف دعم الأسر المحتاجة من مستفيدي مركز الصالحية من خلال توزيع كميات من المواد الغذائية عليها.

وحث القائمون على المشروع، الطلاب، على المساهمة والمشاركة في مثل هذه الأعمال الخيرية، التي توطد علاقة أفراد المجتمع، وتساهم في سد حاجاتهم الضرورية من قبل إخوانهم المسلمين الميسورين، وترسخ من خلالها فضل الصدقة وأثرها على الفرد.

وكانت إدارة المدرسة هيَّأت مجموعة من الطلاب لاستقبال المساهمين في المشروع من الطلاب وأولياء أمورهم، لفرز المواد الغذائية التي ساهم بها الطلاب وأولياء أمورهم وأهالي الحي، ومن ثم تجهيزها على شكل سلة غذائية متكاملة، ثم توصيلها إلى مركز الصالحية، لتوزيعها على الأسر المستفيدة.