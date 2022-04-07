شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات لمرضى الأنيميا المنجلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فقر الدم المنجلي أو ما يسمى بالأنيميا المنجلية، هو أحد أمراض الدم الوراثية الشائعة نسبيا خصوصًا في المنطقتين الشرقية، والجنوبية من المملكة. ويؤدي هذا المرض إلى تكسر خلايا الدم الحمراء، مما يعيقها عن تأدية وظيفتها في نقل الأوكسجين للأنسجة ويقلل من تدفق الدم للأعضاء الحيوية في الجسم، كما تصاحب عملية التكسر غالبًا آلام شديدة تتركز معظمها في العظام والمفاصل وأحيانًا الصدر.

المصابون بفقر الدم المنجلي قد يكونون عُرضة لبعض الأعراض والمضاعفات عند الصيام، ولذلك هم بحاجة إلى اتباع بعض الإرشادات والقواعد التي تضمن سلامتهم «بإذن الله» أثناء وبعد فترة الصيام.

أولى تلك القواعد وأكثرها أهمية هي شرب الماء بكميات كافية بمعدل ٢-٣ ليترات للبالغين على أن يتم توزيعها طوال فترة الإفطار، إلى جانب عدم التعرض للجو الحار المؤدي للتعرق بكثافة، وذلك بهدف الحفاظ على نسبة متزنة من الماء داخل الجسم، وذلك لأن الماء ضروري جدًا للحفاظ على سيولة الدم ومنع الجفاف الذي يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وزيادة خطر التعرض لتكسر الدم وكذلك الجلطات «لا سمح الله».

على مرضى فقر الدم المنجلي الحرص على أخذ القسط الكافي من النوم يوميًا وتجنب السهر والإرهاق والاجهاد، وكذلك عدم التعرض للبرد الشديد. كما أنه من المهم جدًا المواظبة والالتزام بتناول الأدوية الموصوفة بانتظام كحمض الفوليك وعقار الهيدروكسيوريا، وعدم التهاون بمواعيد المضادات الحيوية في حال تم وصفها لعلاج أحد الالتهابات البكتيرية.

عند الشعور بالإجهاد، على المريض العمل بالرخصة الشرعية وقطع الصيام.

■ أخصائية علم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي