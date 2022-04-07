شكرا لقرائتكم خبر عن تهذيب أحداث «ملاحظة الدمام» بالقرآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم لأحداث الدار، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد عدة اجتماعات تم عقدها من قبل مدير الدار سعيد الشهراني مع مسؤولي الجمعية، بهدف توفير مدرسين لتحفيظ القرآن الكريم.

ووافقت الجمعية على تكليف 4 معلمي تحفيظ، ومع بداية شهر رمضان المبارك، استهلت الحلقات القرآنية بحضور «الشهراني»، والذي أكد أن الدار تحرص علی استمرار حلقات التحفيظ، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها، مبينًا أن تجويد وحفظ وتلاوة القرآن الكريم للأحداث يعتبر المهذب الأول للنفوس، وهو أفضل علاج لتعديل السلوك والتهذيب، كما يساعد في تقليص محكوميات الأحداث حسب النظام.