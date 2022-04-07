شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «صيانة المسطحات الخضراء» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة الأحساء اليوم، مشروع صيانة المسطحات الخضراء والأشجار والحدائق والساحات البلدية بمدينتي الهفوف والمبرز، بكلفة إجمالية تقدر بـ 114 مليون ريال، على مساحة 1.3 مليون متر مربع.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا، أن المشروع يُعنى بأعمال الصيانة العامة للمزروعات في الطرق والميادين والحدائق والساحات البلدية ومضامير المشاة، وذلك وفق خطوات عدة تشمل تمديد شبكات ري المزروعات، تهذيب الأسيجة النباتية، إعادة تأهيل الأشجار والمسطحات الخضراء.

ولفت النظر إلى أن الأمانة كلفت لجاناً هندسية وفنية واستشاريين مختصين لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع، كما كلّفت فرقاً للطوارئ خلال الـ 24 ساعة لإنجاز المهام الضرورية في حال تقلبات الأجواء وهطول الأمطار.