شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس المنتخب لكوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد رودريغو تشافيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد رودريغو تشافيز بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوستاريكا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والرقي.