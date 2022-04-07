شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس عبداللطيف الفوزان.. نموذج مضيء في التواصل المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس مجلس رجل الأعمال عبداللطيف الفوزان في مدينة الخبر، مشهدا أصيلا لسمات المملكة الاجتماعية، إذ يمثل الترابط الأخوي أساسا للبنية الثقافية السعودية ، وهو المفهوم الذي يميز المملكة بشكل كبير.

ويثري مجلس «الفوزان» هذه العادة الأصيلة، طوال شهر رمضان المبارك، معززا لمفهوم التآلف والتراحم، من خلال استقبال أطراف مجتمعية عدة، تشارك في نقاشات حيوية وبناءة، ما يضفي جوا من السعادة والألفة وتلاقي الأفكار، إضافة إلى الدور الكبير في تعزيز تواصل الأجيال المختلفة.

ويستند المجلس، على أسس راسخة، من المجالس السابقة، والتي تناولت موضوعات شتى، فضلا عن الألوان المتعددة التي تطرح على مائدة الحوار، وسط أجواء من المحبة والتآلف.