شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مخططا سكنيا و20 لمناطق الأعمال والتجارة بـ «البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أبرز تفاصيل ملامح إنشاء محافظة البيضاء، والتي تضم 13 مخططا سكنيا على مساحة 771 كم 2، و17 مخططا تجاريا بمساحة 55 كم2، و6 مخططات خدمات ومرافق بمساحة 2.6 م2، إلى جانب مخطط صناعي ومستودعات، إضافة إلى 20 مخططا لمناطق الأعمال والتجارة على مساحة 4.7 كم.

وأوضح أمين المنطقة أن البيضاء محافظة مستحدثة تضم بعض الأجزاء الواقعة غرب طريق دول مجلس التعاون «أبو حدرية» من مدينة الدمام، يحدها من الشرق مدينة الدمام ومحافظة القطيف، ويفصلها عنهما طريق دول مجلس التعاون «أبو حدرية»، ومن الغرب محافظة بقيق، وشمالا محافظة الجبيل، وجنوبا مدينة الدمام ويفصلها عنها طريق الدمام - الرياض السريع.

وأضاف إن إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 1278 كم2، ويشتمل النطاق الإشرافي لها على عدد من الأحياء التابعة في السابق لغرب الدمام وهي «حي ضاحية الملك فهد، حي الأمانة، حي الأنوار، حي الشروق، حي الفرسان، حي المطار، حي الهضبة، حي المها، حي الإسكان الشمالي، وجزء من حي العروبة».

وقال إن المحافظة تضم عددا من المواقع الهامة كمطار الملك فهد، وجزء من منطقة التجارة والأعمال غرب طريق أبو حدرية، ومنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة غرب مطار الملك فهد، موضحا أن المنطقة تتضمن عددا من استعمالات الأراضي المعتمدة وفقا للمخطط الهيكلي والمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام، ومحافظتي القطيف، ورأس تنورة، من أبرزها: الاستعمال السكني: كضاحية الملك فهد بالدمام، ومخطط الفرسان، ومشاريع سكنية تابعة لوزارة الإسكان، وكذلك الاستعمالات التجارية والاستثمارية: كمنطقة التجارة والأعمال ومعارض السيارات على طريق أبو حدرية، إضافة إلى الاستعمالات الخدمية والخدمات المساندة مثل: منطقة الخدمات الإقليمية غرب مطار الملك فهد.

وبين أن المحافظة تتضمن عددا من الأنشطة الاقتصادية والخدمية المتنوعة منها: مطار الملك فهد ومنطقة التجارة والأعمال، ومنطقة خدمات وطنية وإقليمية، مشيرا إلى أنها ترتبط بشبكة طرق إقليمية ورئيسية جيدة، وتضم عددا كبيرا من مشاريع النقل الإستراتيجية، ومن أهم مميزات موقع المحافظة الإستراتيجي هو قربها من عدد من المناطق الاقتصادية والسياحية الهامة كـ «مدينة نصف القمر - مدينة الملك سلمان للطاقة - المدينة الصناعية الثانية والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام» وكذلك قربها من الميناء الجاف المقترح على طريق الرياض.