شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ضوابط لاستقدام العمالة الزراعية في 195 مهنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 195 مهنة لاستقدام العمالة في مجالات الثروة النباتية والحيوانية والمائية الحية والأنشطة المساندة والمهن العامة التي تسهل العمل في هذه المجالات، واشترطت على الراغبين في الاستقدام توفر سجل زراعي سارٍ، وأن يكون المتقدم قد أكمل 18 سنة من عمره للجنسين، إضافة إلى وجود النشاط بشكل فعلي، مشيرة إلى وجود متطلبات إضافية لعدد من الأنشطة والمشاريع المتخصصة الأخرى.

المهن المساعدة

وصنف دليل الوزارة العمالة الزراعية إلى دائمة ومؤقتة، محددا شروط طلب الخدمة، وضوابط منح تأييد العمالة للأنشطة الزراعية «النباتية والحيوانية والمائية الحية والخدمات المساندة»، والمهن المساعدة لكل نشاط، بهدف تمكين المستفيدين، من الحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عمليات الإنتاج وتجويد الخدمات، وتنمية واستدامة القطاع الزراعي، وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

الدائمة والمؤقتة

وبينت الوزارة أنواع التأييدات للعمالة الزراعية، وهي إما دائمة أو مؤقتة، بموجب الأمر السامي الكريم رقم «1329» بتاريخ 8/1/1438هـ «يتم منح المستفيدين تأييد الوزارة لاستقدام العمالة الزراعية الدائمة وفق الضوابط المحددة والعمالة المؤقتة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 17/11/1436هـ ومشفوعة قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16/111436هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، ويتم منح المستفيدين عمالة مؤقتة للأنشطة/ للمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تمارس عملها بموجبه تراخيص زراعية متخصصة وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية بنسبة 50 % من إجمالي عدد العمالة الدائمة».

استيفاء الشروط

وتتم الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية «منح التأييد للعمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة» بناء على استيفاء شروط التقديم للنشاط الذي يزاوله المستفيد والضوابط المحددة، وأيضا من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويستثنى منهم مربو الماشية «مزاولو أنشطة التربية وتسمين الأغنام، وتسمين العجول، وتربية وتسمين الإبل» فلا يمكنهم الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية.