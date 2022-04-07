شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما نشرته "اليوم".. «الغذاء والدواء»: لا نسبة توجيهية للمغنيسيوم بمياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ما نشرته ”الخليج 365”، عن علاقة انخفاض المغنيسيوم في مياه الشرب بارتفاع إصابات السكري، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن عدم وجود قيمة توجيهية للمغنيسيوم في مياه الشرب، بحسب مراجع منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكونات المياه.

مراجع دولية

وأفادت الهيئة لـ ”الخليج 365” بأن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم 1025 GSO/ «مياه الشرب المعبأة»، جرى إعدادها من مراجع دولية عدة، ومن أهمها التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكونات مياه الشرب والتي لم تنص على قيمة توجيهية للمغنيسيوم في مياه الشرب، إذ أوضحت أن المغنيسيوم يوجد في مصادر غذائية عدة، وأن المهم هو المقدار المتناول من المغنيسيوم يوميا.

المواصفات والمعايير

وأشارت إلى أن مهمة إعداد معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، تقع ضمن المهام المناطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أما منتجات مياه الشرب المعبأة فهي ضمن المهام المناطة بالهيئة العامة للغذاء والدواء بناء على نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 6/1/1436هـ، وتشمل المهام إصدار اللوائح الفنية والمواصفات ومهام الترخيص والرقابة على مصانع مياه الشرب المعبأة، وتقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة.

برامج رقابية

وأكدت وجود برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة، ويتم سحب عينات عشوائية من منتجاتها في الأسواق المحلية وإجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد منتجات هذه المصانع للمواصفات القياسية، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، ومنها إيقاف خطوط إنتاجه وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق والتحذير من استخدامها عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وكان قد أكد مدير إدارة مشاريع الكفاءات المحلية بالمؤسسة العاملة لتحلية المياه م. طارق الغفاري لـ ”الخليج 365”، أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التقنيات في استخراج المعادن، ومثال ذلك محطة الشعيبة، مشيرا إلى أن الفروقات بين أسعار مياه الشرب، تعتمد على نسبة المغنيسيوم، وأن هناك دراسات مثبتة تؤكد أن عدد مرضى السكري سيتراجع بناء على نسبة المغنيسيوم في الماء.

برنامج رقابي دوري على المصانع.. وسحب عينات عشوائية