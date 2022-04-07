شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الافتراضي جودة صحية ورفاهية حياة بصيغة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن أن المستشفى الافتراضي يتضمن 4 مسارات تشمل الطوارئ، والعناية المركزة، والحالات الحرجة والعمليات، موضحة أن المستشفى يعتبر من الأوائل بنفس المفهوم في العالم، حيث يناظره مستشفى واحد فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بنفس نموذج العمل.

وقالت إنه يمكن للمستخدمين بجميع المناطق الاستفادة من هذه الخدمات التي يقدمها المستشفى، إما مباشرة ويقدمها المستشفى بخصوصية أو من خلال دعم المنظومة التي يتلقى المستفيد منها الخدمة الصحية، مؤكدة أن المستشفى يُعد الأكبر في العالم من حيث عدد المستشفيات المرتبطة في الخدمة وعددها أكثر من 130 مستشفى.

وأشارت «الصحة» إلى أن المستشفى الافتراضي، الذي بدأ في تقديم خدماته، يهدف إلى خلق قيمة مضافة في مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة وتحسين مستوى صحة وجودة ورفاهية حياة الأفراد والمجتمع، والتركيز على تحقيق مخرجات صحية أفضل، والعمل على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، مؤكدة أن رؤية المستشفى تتمثل في أن يكون رائدًا في تقديم وتعزيز الرعاية الصحية الافتراضية، بحيث تتركز رسالته في استخدام وابتكار التقنيات، وضمان تحقيق الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في نقل المعرفة، وتعزيز التجربة.

وذكرت أن مستشفى صحة الافتراضي، يرتبط بالمبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي، وتشمل تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وتشمل خدماته مرضى كهربائية الدماغ، والعيادات الافتراضية، والخدمة الافتراضية لمرضى السكتة الدماغية، والخدمة الافتراضية لمرضى العناية الحرجة، والخدمة الافتراضية للأشعة.

وأضافت الوزارة إن المستشفى يهدف كذلك إلى استخدام أحدث تقنيات العلاج، والتوسع في توظيف الروبوتات الطبية، واستثمارها، لتوفير الوقت والجهد لتخفيف مشقة السفر والتنقل، وللحالات الحرجة التي تتطلب استشارات متخصصة ودقيقة وسريعة مع تسهيل توفير الخدمات الصحية بالمنزل، متابعة: كما يساهم المستشفى الافتراضي في نقل الخبرات إلى الأطباء حديثي التخرج لرفع الكفاءة وتعزيز الخدمات الطبية وإتاحة الوصول إليها في جميع أنحاء المملكة، كما يستقبل الطلبات والاستفسارات من كافة المستشفيات عبر العيادات التخصصية المختلفة مما يحقق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة في سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمة.