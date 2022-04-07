شكرا لقرائتكم خبر عن 114 مليون ريال لصيانة حدائق وساحات الهفوف والمبرز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة الأحساء مشروع صيانة المسطحات الخضراء والأشجار والحدائق والساحات البلدية بمدينتي الهفوف والمبرز، بكلفة إجمالية تقدر بـ 114 مليون ريال، على مساحة 1.3 مليون متر مربع.وأوضح أمين الأحساء م. عصام الملا أن المشروع يعنى بأعمال الصيانة العامة للمزروعات في الطرق والميادين والحدائق والساحات البلدية ومضامير المشاة وذلك وفق خطوات عدة تشمل «تمديد شبكات ري المزروعات، تهذيب الأسيجة النباتية، إعادة تأهيل الأشجار والمسطحات الخضراء»، موضحا أن الأمانة كلفت لجانا هندسية وفنية واستشاريين مختصين لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع، كما كلفت فرقا للطوارئ خلال الـ 24 ساعة لإنجاز المهام الضرورية في حال تقلبات الأجواء وهطول الأمطار.

يذكر أن الأمانة أقامت مشروع البيوت المحمية و«البذارة الزراعية»، بهدف مضاعفة إنتاج شتلات الزهور إلى 6 ملايين شتلة «زهور صيفية وشتوية» في العام الواحد، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج السنوي لمشتل الأمانة في العام القادم إلى نصف مليون شتلة «أشجار وشجيرات».