شكرا لقرائتكم خبر عن 13 برنامجا تحيي الموروث الشعبي بـ«أيام سوق الحب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، اليوم الخميس، مهرجان أيام سوق الحب في نسخته الثانية، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، وسيتضمن أكثر من 13 برنامجا هادفا بمجالات متنوعة، بهدف إحياء الأسواق الشعبية القديمة المتجاوزة نشأتها ما يقارب 60 سنة، ويستمر المهرجان لمدة 10 أيام بمرحلته الأولى في شهر رمضان المبارك، ويستكمل فعالياته بمرحلته الثانية لمدة 15 يوما في عيد الفطر السعيد، بمشاركة عدد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة.

وأوضح م. الجبير أن الأمانة تحرص على إقامة مثل هذه المهرجانات، مثل مهرجان «أيام سوق الحب»، والذي يأتي لإحياء الموروث الشعبي بين أفراد المجتمع وتعريف جيل الشباب بالحضارة والثقافة الوطنية، مبينًا تسليطه الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.

وأكد ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، مضيفا إن المهرجان يأتي في نسخته الثانية تحت شعار «قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك»، ومن البرامج: للطفل وللقرقيعان والقهوة العربية والمطبخ السعودي، إضافة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية، وتحاكي هذه البرامج الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.

من جانبه، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المشرف العام على إدارة الفعاليات، م. مازن بخرجي أن المهرجان سيتضمن نخبة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة لبرامج تتعلق بالمطبخ السعودي والقهوة العربية تقدمها الأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك» وفعاليات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وكذلك سيتضمن المهرجان عروضا شعبية وفلكلورية وأصحاب مشاريع صغيرة، ومسرحا تفاعليا ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.