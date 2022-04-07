شكرا لقرائتكم خبر عن خطط رقابية مجدولة على الأنشطة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات المرتبطة، تنفيذ الخطط المجدولة لجولات المتابعة الرقابية لمنشآت أنشطة الصحة العامة، ومنافذ تحضير وتداول الأغذية.

وأكد أمين الأحساء م. عصام الملا، أن تكثيف برامج المتابعة لأنشطة الصحة العامة في شهر رمضان المبارك يأتي انطلاقا من التأكيد على السلامة الغذائية والالتزام بالاشتراطات البلدية ونظامية العاملين بها، والتأكيد على خلوهم من الأمراض السارية، مؤكدا على تطبيق لائحة الجزاءات الوزارية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح.

ولفت إلى أن جولات المتابعة خلال الفترة الحالية يتم التركيز فيها على «مستودعات المواد الغذائية، الملاحم والثلاجات، مصانع الأغذية ومحلات التموين، المطاعم، الفنادق التي تقدم بوفيهات الإفطار والسحور»، ويمتد ذلك إلى منشآت الحلويات والمكسرات في الأيام التي تسبق فترة منتصف الشهر الفضيل، نظرا لإقبال المستهلكين على تلك المحلات.

وأضاف الملا أنه يتم العمل على إعداد وتنفيذ البرنامج الرقابي المتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.