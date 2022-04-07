أسرة روسية تبيع حصة شركة بـ6 مليارات دولار بسبب العقوبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

استقال سعيد كريموف، نجل الملياردير الروسي سليمان كيرموف، من مجلس إدارة شركة “بوليوس بي جي إس سي” لتعدين الذهب الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي خفضت فيه الشركة القابضة المملوكة لعائلته حصتها إلى أقل من 50 في المئة.

وباعت شركة واندل هولدنج ليمتد، التي يملكها سعيد، 40.8 مليون سهم من بوليوس لقطب تعدين الأنثراسايت أحمد بالانكوييف، بحسب ملف الحسابات المالية للهيئة التنظيمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أنه لم يتم كشف النقاب عن السعر.

وكانت قيمة الحصة تبلغ نحو 6.3 مليارات دولار على أساس سعر الإغلاق الاثنين.