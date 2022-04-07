“المرور” يحدد موعد طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرحها مزاد اللوحات الإلكتروني يوم (الأحد) المقبل، عبر منصة أبشر. وقالت الإدارة العامة للمرور: إن المزاد الإلكتروني سيستمر حتى يوم (الأربعاء) 12 رمضان. وأضافت أنه يمكن الوصول للخدمة عبر الدخول على منصة أبشر، واختيار تبويب خدماتي، ثم اختيار المرور، وأخيرًا اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني. أخبار قد تهمك

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