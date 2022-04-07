اخبار الرياضه السعوديه حجازي يعود من ألمانيا لدعم العميد

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن تشهد تدريبات الفريق الاتحادي نهاية الأسبوع القادم عودة المدافع المصري أحمد حجازي بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا، إذ يترقب الاتحاديون جاهزية حجازي للمشاركة في المباريات الخمس الأخيرة أمام فرق (الفتح، والهلال، والطائي، والاتفاق، والباطن) ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي. من جانب آخر، يعود لاعبو العميد للتدريبات منتصف الأسبوع القادم بعد الراحة التي منحت لهم لمدة أسبوع واحد عقب الخسارة من فريق الفيحاء بهدف مقابل لا شيء والخروج من دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك للموسم الحالي، وسيعمل المدرب كونترا على استغلال فترة التوقف الحالية من أجل معالجة كافة السلبيات الفنية في الفريق الكروي قبل استئناف مباريات دوري المحترفين. الاتفاق: الأربعاء 2022/5/25 الباطن: الأحد 2022/5/29 مباريات الاتحاد المتبقية بالدوري

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