اخبار الرياضه السعوديه الأسترالي مارتن: نطمح تسجيل إنجاز قاري

محمد بن مسعود - الدمام - بعد 3 أشهر على وصوله إلى نادي الفيصلي السعودي، يأمل المهاجم الأسترالي مارتن بويل في تسجيل مشاركة تاريخية مع الفريق الذي يسجل الحضور الأول في دوري أبطال آسيا، إذ سجل ثلاث مرات في أول ثماني مباريات له في الدوري، ما ساعد فريقه على الصعود إلى منتصف جدول ترتيب الدوري، بعد أن كان يكافح سابقاً في معركة تفادي الهبوط. سيكون التحدي التالي أمامه هو مساعدة النادي على تسجيل نقاطه وأهدافه الأولى على الإطلاق على المستوى القاري.

وقال اللاعب في مقابلة مع الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «أنا سعيد فعلاً للمساهمات التي قمت بها لغاية الآن مع الفريق».

وأضاف: «تسجيل وصناعة الأهداف في المباراة الأولى ساعدني على الاستقرار وأزال الضغط عني مباشرة، الفترة الانتقالية كانت مختلفة عما اعتدت عليه من قبل من خلال اختلاف الطقس ومواعيد التدريب، ولكن اللاعبين رحبوا بي وساعدوني على جعل الأمور أسهل، وأنا استمتع بفصل جديد في مسيرتي، وكذلك أيضاً من خلال اللعب مع منتخب أستراليا». وأوضح «كنت أعرف بعض الشيء عن طبيعة اللعب هنا، حيث لدي عدد من الزملاء الذين لعبوا في الدوري السعودي من قبل، وقد أعطوني معلومات ساعدتني على التأقلم». وعن البطولة الآسيوية قال: «هذه البطولة تعني الكثير من خلال مشاركتنا فيها للمرة الأولى، ونأمل أن نقوم بعمل رائع ونجعل جميع مشجعي النادي يشعرون بالفخر، على صعيد طموحاتنا أنا أريد التسجيل وصناعة الأهداف ومساعدة الفريق بأكبر قدر ممكن.. مثل هذه المباريات هي ما يحلم كل طفل بخوضها».