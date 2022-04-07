اخبار الرياضه السعوديه «السكري» يبدأ مهمته الآسيوية بمواجهة الدحيل

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض ممثل الوطن فريق التعاون لقاء مهما وصعبا أمام فريق الدحيل القطري، ويبحث سكري القصيم عن بداية قوية بالفوز والمنافسة مبكراً على مقعد التأهل، لا سيما أن المجموعة تضم فريقين آخرين قويين هما سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، اللذين سيلتقيان على ذات الملعب في المباراة الأولى.
وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، يلتقي المرشحان لصدارة المجموعة الثالثة فريقا فولاذ الإيراني والغرافة القطري في لقاء يعد من أقوى لقاءات المجموعة، لا سيما أنهما المرشحان القويان للتأهل للدور الثاني. وعلى الجوهرة المشعة يخوض فريق شباب الأهلي لقاءً سهلاً أمام آهال التركمنستاني الذي يتواجد لأول مرة في دوري أبطال آسيا.
شباب الأهلي الإماراتي X آهال التركمانستاني
سباهان الإيراني- باختاكور الأوزبكي
فولاذ الإيراني X الغرافة القطري
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