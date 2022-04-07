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اخبار الرياضه السعوديه «السكري» يبدأ مهمته الآسيوية بمواجهة الدحيل

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محمد بن مسعود - الدمام - تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو الملاعب لمتابعة لقاءات المجموعات الخمس لغرب آسيا من دوري أبطال آسيا؛ التي تنطلق مساء اليوم (الخميس)، إذ يلتقي فريقا فولاذ الإيراني والغرافة القطري على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة (8:15م) ومن ثم يلتقي شباب الأهلي الإماراتي بنظيره آهال التركمانستاني (11:15م) على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة المشعة). ويأتي اللقاءان ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة. وفي بريدة يواجه فريق سباهان الإيراني نظيره باختاكور الأوزبكي (8:15م)، ومن ثم يخوض ممثل الوطن التعاون لقاءه الأول أمام الدحيل القطري (11:15م) ويقام اللقاءان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض ممثل الوطن فريق التعاون لقاء مهما وصعبا أمام فريق الدحيل القطري، ويبحث سكري القصيم عن بداية قوية بالفوز والمنافسة مبكراً على مقعد التأهل، لا سيما أن المجموعة تضم فريقين آخرين قويين هما سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، اللذين سيلتقيان على ذات الملعب في المباراة الأولى.

وعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل، يلتقي المرشحان لصدارة المجموعة الثالثة فريقا فولاذ الإيراني والغرافة القطري في لقاء يعد من أقوى لقاءات المجموعة، لا سيما أنهما المرشحان القويان للتأهل للدور الثاني. وعلى الجوهرة المشعة يخوض فريق شباب الأهلي لقاءً سهلاً أمام آهال التركمنستاني الذي يتواجد لأول مرة في دوري أبطال آسيا.

شباب الأهلي الإماراتي X آهال التركمانستاني

سباهان الإيراني- باختاكور الأوزبكي

فولاذ الإيراني X الغرافة القطري

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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