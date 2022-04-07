عاجل | 5 أسابيع ساخنة للمخالفات البيئية

ألقت قوات الأمن الخاصة القبض على 461 مخالفا لنظام البيئة خلال الأسابيع الـ5 الماضية، وتنوعت المخالفات بين الرعي في أماكن ممنوعة والاحتطاب وإشعال النار في أماكن غير مخصصة لها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لها، وصيد الطيور، ونقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة. الأسبوع الأول 110 مخالفين 54 مخالفا لرعيهم 1206 متون من الأبل و95 من الغنم 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم 38 لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 24 مترا مكعبا من الحطب المحلي 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة الجهات المختصة بالأمن العام ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع الأسبوع الثاني 102 مخالف 89 مخالفا لرعيهم 2996 من الإبل و910 من الغنم 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد مباشرة حادثة تعرض أسد لإصابة في الرياض ضبط مخالف بحوزته كمية من الحطب المحلي الأسبوع الثالث 80 مخالفا 38 مخالفا لرعيهم 996 من الإبل و75 من الأغنام 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم مخالفون لبيعهم 25 مترا مكعبا من الحطب المحلي 31 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع الأسبوع الرابع 78 مخالفا 44 مخالفا لرعيهم 1032 من الإبل 835 من الأغنام مخالفَان لنظام البيئة ارتكبا مخالفة دخول وصيد في محمية الإمام تركي 16 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة 9 مخالفين لبيعهم 30 مترا مكعبا من الحطب المحلي 3 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد دون ترخيص بحوزتهم 73 طائرا مصيدا الأمن العام يضبط 4 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي الأسبوع الخامس 91 مخالفا 67 مخالفا لرعيهم 1425 من الإبل و237 من الأغنام مخالف دخل وصاد في محمية الأمير محمد بن سلمان 18 مخالفا للبيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة موقع مخالف لنظام البيئة تابع لإحدى المؤسسات التجارية مخالفون لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة 3 مخالفين ارتكبوا مخالفة صيد دون ترخيص



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