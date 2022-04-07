الأسبوع الأول
110 مخالفين
54 مخالفا لرعيهم 1206 متون من الأبل و95 من الغنم
7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم
38 لنقلهم وبيعهم وتخزينهم 24 مترا مكعبا من الحطب المحلي
8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة
الجهات المختصة بالأمن العام ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
الأسبوع الثاني
102 مخالف
89 مخالفا لرعيهم 2996 من الإبل و910 من الغنم
7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم
5 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد
مباشرة حادثة تعرض أسد لإصابة في الرياض
ضبط مخالف بحوزته كمية من الحطب المحلي
الأسبوع الثالث
80 مخالفا
38 مخالفا لرعيهم 996 من الإبل و75 من الأغنام
5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لهم
مخالفون لبيعهم 25 مترا مكعبا من الحطب المحلي
31 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة
5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع
الأسبوع الرابع
78 مخالفا
44 مخالفا لرعيهم 1032 من الإبل 835 من الأغنام
مخالفَان لنظام البيئة ارتكبا مخالفة دخول وصيد في محمية الإمام تركي
16 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة
9 مخالفين لبيعهم 30 مترا مكعبا من الحطب المحلي
3 مخالفين لارتكابهم مخالفة صيد دون ترخيص بحوزتهم 73 طائرا مصيدا
الأمن العام يضبط 4 مخالفين بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
الأسبوع الخامس
91 مخالفا
67 مخالفا لرعيهم 1425 من الإبل و237 من الأغنام
مخالف دخل وصاد في محمية الأمير محمد بن سلمان
18 مخالفا للبيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة
موقع مخالف لنظام البيئة تابع لإحدى المؤسسات التجارية
مخالفون لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة
3 مخالفين ارتكبوا مخالفة صيد دون ترخيص
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 5 أسابيع ساخنة للمخالفات البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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