القبض على باكستانيين بحوزتهما 2.1 كيلوجرام من الشبو

عاجل | 5 أسابيع ساخنة للمخالفات البيئية ألقت قوات الأمن الخاصة القبض على 461 مخالفا لنظام البيئة خلال الأسابيع الـ5 الماضية، وتنوعت المخالفات بين الرعي في أماكن ممنوعة... أبها: بتول عسيري أبها: بتول عسيري 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

نائب أمير مكة يستقبل مدير مكافحة المخدرات وقائد حرس الحدود استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد، والذي... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

عاجل | تطوير البنية التقنية في 12 منفذا سعوديا علمت «دوت الخليج» أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصدد تنفيذ مشروع يستهدف تهيئة وتطوير البنية التحتية التقنية في 12 منفذا... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 06 رمضان 1443 هـ 06 رمضان 1443 هـ

" /> " /> 25 % انخفاضا في حوادث المركبات العالقة مع استقرار الأجواء تلقى فريق أنجاد للبحث والإنقاذ خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر مارس 594 بلاغًا عن مركبات عالقة بالوحول والرمال بمعدل 29 مركبة... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 05 رمضان 1443 هـ 05 رمضان 1443 هـ

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