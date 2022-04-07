نائب أمير مكة يستقبل مدير مكافحة المخدرات وقائد حرس الحدود

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد، والذي سلم تقريراً عن أعمال المديرية.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن فحوى التقرير، والذي يتضمن جهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة والإنجازات التي حققوها في سبيل مكافحة هذه الآفة الخطيرة ومروجيها، كذلك الأثر الإيجابي لإزالة الأحياء العشوائية بجدة في القبض على المروجين وتجفيف منابع المخدرات.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، قائد حرس الحدود بالمنطقة المُعين حديثاً اللواء فهد ماجد الدعجاني. وهنّأ الأمير بدر بن سلطان، اللواء الدعجاني، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبر قائد حرس الحدود بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة مكة، سائلاً الله أن يكون عِند حسن الظن.

واستمع إلى نبذة عن أعمال حرس الحدود في أمن الحدود البرية والبحرية، وكذلك الموانئ والمنافذ، ومكافحة عمليات التسلل والتهريب، كذلك الدور الإنساني في أعمال البحث والإنقاذ ومشاركتهم لزملائهم أفراد القوات المسلحة في الدفاع عن أمن وحدود دوت الخليج في الحد الجنوبي.

واطلع على مهام غرفة إدارة اليخوت والسفن السياحية، ودورها في تعزيز المقومات السياحية البحرية عبر سرعةإنهاء الترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.