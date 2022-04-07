عاجل | تطوير البنية التقنية في 12 منفذا سعوديا

يتضمن المشروع تطوير وتنفيذ تصميم الشبكة الجديدة، لترقية شبكة المعلومات في عدد من المنافذ الجمركية من أجل توفير بنية تحتية تقنية قادرة على الدعم التقني ضمن شبكة الهيئة.
ويتمثل المشروع في توريد أجهزة شبكات رئيسية وفرعية مع الملحقات التقنية اللازمة، وأعمال فنية احترافية، لتنفيذ إعادة تصميم الشبكة المقترح من قِبل الهيئة، وإعادة تهيئة غرف البيانات الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تركيب الموزعات الرئيسية والفرعية الموجودة في مستودعات الهيئة إذا لزم الأمر.
وسيتم عند البدء في المشروع إجراء مسح ميداني لجميع المنافذ الـ12 في نطاق العمل من قِبل المقاول المنفذ للمشروع، وبمشاركة مختصين من الهيئة، يتم فيه تحديد الكميات التي ستنفذ في كل موقع، وعلى المقاول المنفذ أن يوضح بشكل ملائم وبالتفصيل المنهجية التي سيتم اتباعها، لتحقيق كل متطلب في المنافذ الجمركية بنطاق العمل.
المنافذ المستهدفة بالمشروع
01 رأس الزور
02 سلوى
03 رأس تنورة
04 الجبيل
05 الدمام
06 الرياض
07 الخفجي
08 تبوك
09 حائل
10 جدة
11 المدينة المنورة
12 نجران
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