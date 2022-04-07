كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم حوالي 700 ألف استشارة زراعية من 77 دولة، عبر تطبيق «مرشدك الزراعي» خلال الفترة من نوفمبر 2021م حتى مارس 2022.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان أن عدد المزارعين المستفيدين من التطبيق محليًا وعالميًا بلغ نحو 206.726 مزارعا، منهم 204,531 مزارعا داخل المملكة و2.195 مزارعا من خارج المملكة، موضحاً أن أكثر من 390 مرشدا زراعيا مختصا وخبيرا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية «عن بعد» في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق «مرشدك الزراعي» الإلكتروني.

وأفاد الصقهان أن عدد المزارعين المسجلين في تطبيق «مرشدك الزراعي» حتى فبراير 2022م بلغ 209.789 مزارعا منهم 52.897 مزارعا داخل المملكة، مؤكدًا تجاوز عدد الرسائل بين المرشدين الزراعيين خلال خمسة الأشهر الماضية 395.176 رسالة، وعدد المكالمات 182.467 مكالمة، بينما بلغت الأسئلة حوالي 13.746 سؤالا و94.267 إجابة في قسم النباتات والآفات، وتم نشر 12.764 منشورا إرشاديا و55 بثا للورش والمناسبات الافتراضية ونحو 68 بثا مباشرا متنوعا.