25 % انخفاضا في حوادث المركبات العالقة مع استقرار الأجواء

مفقود النفود
وأكد مختصون بالفريق أن البحث توقف عن مفقود «المندفن» التابعة لمنطقة نجران والذي فقد منذ 3 أشهر بعد القيام بالعديد من جولات البحث دون أي مستجدات، بينما أعلن الفريق العثور على مفقود التوضيحية التابعة لمنطقة الرياض متوفيا بعد 3 جولات تم البحث فيها عن المفقود، فيما ورد لجوال فريق أنجاد اتصال من عالق يستنجد بأن مركبته تعطلت في وسط النفود، وأنه ترجل منها للبحث عن الشبكة، وبعد ذلك انقطع به الاتصال قبل تحديد موقعه بدقة، وتم التواصل مع الأجهزة الأمنية لتحديد موقع تقريبي له. وعلى الفور تحرك فريق «شهام أنجاد» من مناطق مختلفة لإغاثته وإنقاذه وعلى الفور هرعت جميع الفرق للبحث عن المفقود وإنقاذه وبعد عدة ساعات تم العثور عليه بعد أن استطاع الوصول للشبكة وتحديد موقعه بشكل تقريبي، وتم العثور عليه على بعد 2 كم تقريبًا من الإحداثية المُرسلة.
مفقودو الوجعان
وتلقى فريق أنجاد بلاغًا عن مفقودين بالقرب من الوجعان التابعة لمحافظة حفر الباطن يستقلان مركبة من نوع هايلكس بيضاء اللون، وتم العثور على المفقودين بصحة جيدة والتواصل مع ذويهما، كذلك تلقى الفريق بلاغًا عاجلًا عن مفقود بالقرب من منطقة تبوك مترجلًا على قدميه وبعد عدة جولات استطاع فارس الفريق عبدالله عامر العدوان العثور على إبل المفقود، والتي كان يرعاها وفي وقت لاحق تم العثور على المفقود من قبل ذويه وهو بصحة جيدة، فيما تلقى الفريق بلاغًا عن مفقود بالقرب من المدينة المنورة يستقل مركبة بيضاء، وتم العثور عليه من قبل ذويه وهو بصحة جيدة وورد للفريق بلاغًا عن مفقود بالقرب من محيرة الترمس التابعة لمنطقة القصيم يستقل مركبة من نوع شاص، وتم العثور عليه بعد أن استطاع الوصول إلى شبكة الجوال وتم التواصل معه وانقاذه.
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