سلال وكسوة لـ1900 مستفيد

وشمل التوزيع 691 سلة غذائية من المواد الغذائية الأساسية، وتضمن صرفها محافظة المزاحمية والمراكز والهجر والتجمعات السكانية. وأشار «المبدل» إلى أنه تم صرف المواد الغذائية عبر أقسام وفروع الجمعية، حيث تولى قسم المستودع الخيري صرف مخصصات المحافظة والمراكز الواقعة في الجهة الجنوبية، بينما تولى فرع الغطغط صرف مخصصات الغطغط وغرب المزاحمية.
وتستعد الجمعية لتنفيذ مشاريع العيد، ومنها كسوة العيد التي تستهدف 422 طفلا وطفلة من الأيتام وأبناء الأسر المحتاجة، ومشروع زكاة الفطر، حيث يتم الاستعداد لاستقبال أكثر من 70 طنا من زكاة الفطر، وتوزيعها في الأوقات المحددة شرعا.
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