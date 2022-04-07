سلال وكسوة لـ1900 مستفيد

بدأت الجمعية الخيرية في محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، في توزيع سلال رمضانية وكسوة عيد لأكثر من 1900 مستفيد، بإجمالي 294151 ريالا. وذكر لـ«دوت الخليج» الرئيس التنفيذي للجمعية، عبدالله المبدل، أن عملية التوزيع جرت تحت شعار «إسناد وتمكين» للمحتاجين غير القادرين على العمل، سعيا لتحقيق حياة كريمة لهم، وتمكين القادرين على العمل من فرص الإنتاج.

وشمل التوزيع 691 سلة غذائية من المواد الغذائية الأساسية، وتضمن صرفها محافظة المزاحمية والمراكز والهجر والتجمعات السكانية. وأشار «المبدل» إلى أنه تم صرف المواد الغذائية عبر أقسام وفروع الجمعية، حيث تولى قسم المستودع الخيري صرف مخصصات المحافظة والمراكز الواقعة في الجهة الجنوبية، بينما تولى فرع الغطغط صرف مخصصات الغطغط وغرب المزاحمية.

وتستعد الجمعية لتنفيذ مشاريع العيد، ومنها كسوة العيد التي تستهدف 422 طفلا وطفلة من الأيتام وأبناء الأسر المحتاجة، ومشروع زكاة الفطر، حيث يتم الاستعداد لاستقبال أكثر من 70 طنا من زكاة الفطر، وتوزيعها في الأوقات المحددة شرعا.