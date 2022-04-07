2400 حافلة لنقل الزوار والمعتمرين

وأوضح الرئيس العام المهندس أسامة سمكري لـ«دوت الخليج» أنه تم الاستعداد للشهر المبارك من خلال جاهزية جميع الحافلات مع تواجد 5 آلاف سائق ومشغل يعملون على مدار الساعة لنقل الزوار والمعتمرين والتأكد من يسر وسلامة تنقلهم عبر المسارات المختلفة والمتنشرة في أرجاء العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى أن النقابة وفرت غرف عمليات لاسلكية لتوجيه سيارات المراقبة الميدانية والورش المتنقلة على مدار الساعة مع ارتباطها بمركز معلومات النقل بالنقابة، إضافة إلى وجود خريطة تفاعلية للاستدلال على المواقف والمحطات واتجاهات الحركة.
من جانبه أوضح المعتمر محمد عبدالرحمن لـ«دوت الخليج» أن حجم الخدمات المتوفرة والواضحة عبر التطبيقات الذكية كان له دور كبير في الذهاب والعودة إلى المركبة بكل يسر وسهولة.
يذكر أن أسعار التذاكر للحافلات التي تنقل المعتمرين من المواقف الداخلية 6.90 ريالات، في حين تبلغ أسعار تذاكر المواقف الخارجية 17 ريالا.
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