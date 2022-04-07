277 وافدا دخلوا الإسلام بنجران

أعلنت جمعية اشراقة بصناعية نجران عن دخول 277 شخصاً في الإسلام من مختلف الجاليات بالمنطقة، حيث تستهدف الجمعية الجاليات الناطقة بغير العربية، وتدعو غير المسلمين منهم إلى الإسلام، وكذلك توعية الجاليات المسلمة بأحكام الدين وبمختلف لغاتهم وتخصيص برامج للمسلمين الجدد للعناية بهم. كما تقدم الجمعية مشروع الدعوة الإلكترونية، الذي يستهدف الجاليات غير الناطقة بالعربية في كل العالم، وتهدف الجمعية إلى الاهتمام بالعلم الشرعي وتوعية كافة شرائح المجتمع، من خلال ما تقدمه من برامج متنوعة منها: الدورات العلمية والمحاضرات والدروس والكلمات الدعوية في مختلف الجوانب الإيمانية، والأخلاق والتربية والفكر الوسطي.

وتعنى الجمعية بالتطوع والمتطوعين تماشياً مع رؤية تأسيسها من خلال 83.950 برنامجا، استفاد منها 356.218 شخصا. وتنفذ الجمعية حالياً مشروع (إفطار ودعوة) خلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ في 6 مواقع في كل من أحياء العريسة والصناعية والغويلا والشرفة، ويهدف المشروع لتفطير 15000 صائم من الجاليات طيلة الشهر الفضيل، ويصاحب المشروع تقديم برامج دعوية بعدة لغات قبل الإفطار، مع تقديم بعض الجوائز، ويأتي المشروع امتداداً لمشاريع سابقة استفاد منها 49.898 صائما.