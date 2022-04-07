277 وافدا دخلوا الإسلام بنجران

وتعنى الجمعية بالتطوع والمتطوعين تماشياً مع رؤية تأسيسها من خلال 83.950 برنامجا، استفاد منها 356.218 شخصا. وتنفذ الجمعية حالياً مشروع (إفطار ودعوة) خلال شهر رمضان لهذا العام 1443هـ في 6 مواقع في كل من أحياء العريسة والصناعية والغويلا والشرفة، ويهدف المشروع لتفطير 15000 صائم من الجاليات طيلة الشهر الفضيل، ويصاحب المشروع تقديم برامج دعوية بعدة لغات قبل الإفطار، مع تقديم بعض الجوائز، ويأتي المشروع امتداداً لمشاريع سابقة استفاد منها 49.898 صائما.
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