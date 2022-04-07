4 خطوات أساسية تهيئ الأطفال لصوم رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى مختصون أن السن المناسبة لصيام الأطفال هي سن البلوغ (10 سنوات)، غير أنه يفضل تعويد الطفل على الصيام بشكل تدريجي من سن 7 سنوات إلى 10 سنوات. وبحسب مجلس شؤون الأسرة تبدأ تهيئة الأطفال للشهر الكريم بغرس القيم الدينية فيهم من جانب الأسرة منذ الصغر، وتدريبهم على الصوم تدريجيا بما يتوافق مع سنهم وقدراتهم ضمن 4 خطوات للتهيئة.

وعلى الوالدين التحدث مع الطفل عن أهمية شهر رمضان، وأنه الشهر التاسع في التقويم الإسلامي وهو أقدس شهر في الإسلام. المسلمون في جميع أنحاء العالم ينتظرون هذا الشهر الفضيل لفرصتهم في الحصول على الغفران من الله، حيث إن شهر رمضان هو شهر تغفر فيه الذنوب ويكفر عنها بسهولة. كواحد من أركان الإسلام.

ويجب على الآباء تشجيع أطفالهم على الصيام بشرط أن يكون الطفل بصحة جيدة وعقل سليم. وإذا رفض الطفل الصيام أو تخطى عن قصد الصيام في سن العاشرة، يسمح للوالدين بإعطاء الطفل محفزات معنوية ومادية لتحبيبه في الصيام، ومع ذلك، هناك طرق لإدخال الصيام لطفلك، من المهم أيضا تفسير الأساس المنطقي للصيام حتى يضطر طفلك إلى القيام بذلك بدلا من الصيام بدافع الخوف، مشاركة الطفل في إعداد بعض المشروبات والتمر والطعام للفقراء أثناء الإفطار، ليشعر الطفل بفرحة الصائم.

كيف تتم تهيئة الطفل؟







التعريف بالشهر الكريم



التدريب على الصيام بشكل تدريجي



حثهم على قراءة القرآن والأذكار والصلاة



تشجيعهم على حب عمل الخير



3 علامات يجب الانتباه إليها





الجفاف



التعب الشديد



قلة النشاط والخمول



العمر المناسب

يبدأ الطفل تعلم الصيام من عمر 7 سنوات

أطفال لا يناسبهم الصوم