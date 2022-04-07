شكرا لقرائتكم خبر اختبار سلامة المرضى الالكتروني بطبية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجرى هذا الاختبار سنويا بشكل إلزامي لجميع الكادر الصحي في المدينة الطبية، مع توفر مواد تعليمية تخص جميع جوانب سلامة المرضى يتم الاطلاع عليها قبل البدء في الاختبار.
وأوضح المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين، أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الاكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى، من خلال رفع مستوى معرفة الكادر الصحي في مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى، التي ستعكس ثقافة المنشأة خلال تقديم الرعاية الطبية لتتحقق بذلك أحد مستهدفاتها من خلال التركيز على التميز في الخدمة وتحقيق أعلى مستوى للرعاية ذات القيمة وفق أفضل الممارسات الطبية المتماثلة مع المعايير المحلية CBAHI والدولية JCIA.
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